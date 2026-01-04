پخش زنده
ایجاد توقفگاه های ویژه خودروهای سنگین در ورودی شهرها از ترافیک در شهرها جلوگیری می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس راهور خوزستان با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در شهرها، بر لزوم ایجاد توقفگاه های ویژه این خودروها در ورودی شهرها تاکید کرد.
سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به خطرهای تردد خودروهای سنگین در شهرها اظهار کرد: با وجود خطرآفرین بودن، شاهد تردد خودروهای سنگین در شهرهای خوزستان هستیم که علاوه بر تهدید امنیت و سلامت ترافیک، به زیرساختهای شهری از جمله خطکشی و آسفالت آسیبهای جدی وارد میکند. از سوی دیگر، این ترددها منجر به ترافیک و وقوع تصادف در شهرها میشوند.
وی افزود: از آنجا که برخی معابر شهری برای تردد خودروهای سنگین ساخته نشدهاند، تردد خودروهای سنگین بنا بر قانون در شهرها ممنوع است که با همکاری شهرداریها در حال جلوگیری از تردد این خودروها در شهرها هستیم و تنها خودروهای دارای مجوز برای مقطع کوتاهی در شهرها تردد میکنند.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: هر چند ایجاد توقفگاه های ویژه خودروهای سنگین در ورودی شهرها در شورای ترافیک خوزستان مصوب و در برخی شهرها هم اقدامات خوبی انجام شده است، اما برخی شهرهای دیگر خوزستان در حد نیاز اقدام انجام ندادهاند و همین موجب شده است بسیاری از این خودروها وارد شهرها شوند.
دولتشاهی در ادامه بیان کرد: در این شرایط، برای جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به خیابانهای شهرها شهرداریهای خوزستان باید توقفگاه های لازم را ایجاد کنند.