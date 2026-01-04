پخش زنده
استاد زبان و ادبیات فارسی، با اشاره به جایگاه علمی استاد جلالالدین همایی گفت: استاد همایی از استادان بنام و قدیمی ادبیات فارسی بودند که همزمان با تأسیس دانشگاه تهران، به عنوان استاد در این دانشگاه آغاز به تدریس کردند.
استاد حسن انوری در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: ایشان در کنار استاد بدیعالزمان فروزانفر، از جمله چهرههایی بودند که تسلط عمیقی بر فرهنگ کهن ایران داشتند.
وی گفت: من در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری، افتخار شاگردی استاد همایی را داشتم. استاد هر روز مسیر خانه تا دانشگاه تهران را پیاده طی میکردند. هنگام بازگشت نیز، گاه شاگردان برای طرح پرسشهای علمی، ایشان را تا نزدیکی منزل همراهی میکردند و این خود نشاندهنده رابطه علمی و صمیمی استاد با دانشجویانش بود.
دکتر انوری با اشاره به حوزههای تخصصی استاد همایی خاطرنشان کرد: استاد جلالالدین همایی از استادان کمنظیری بودند که در علوم قدیم، از جمله ریاضیات، نجوم و صنایع ادبی، تبحر داشتند. همین تسلط سبب شد که بتوانند آثار دشوار و تخصصی را تصحیح و شرح کنند.
وی در ادامه گفت: از جمله کارهای برجسته استاد همایی، تصحیح کتاب «التفهیم» اثر ابوریحان بیرونی است. فهم این کتاب نیازمند آشنایی عمیق با ریاضیات و نجوم قدیم است و این کاری بود که از عهده هر پژوهشگری برنمیآمد. استاد همایی بهواسطه تسلط خود بر علوم کهن، این اثر ارزشمند را بهدرستی تصحیح کردند.
این استاد زبان و ادبیات فارسی در پایان افزود: از دیگر آثار شناختهشده استاد جلالالدین همایی میتوان به کتاب «صنایع ادبی» اشاره کرد که سالها به عنوان منبع دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته و همچنان جایگاه علمی خود را حفظ کرده است.
سیزدهم دی در گاهشمار ایران، زادروز استاد جلالالدین همایی است.