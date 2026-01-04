پخش زنده
داوری آثار رسیده به مسابقه «ستارههای محفل» ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش که با مشارکت سازمان صدا و سیما و همزمان با پخش برنامه «محفل ستارهها» از شبکههای نهال و سه سیما برگزار میشود، با استقبال کودکان و نوجوانان سراسر کشور همراه بوده است.
فرآیند داوری آثار پس از پخش قسمت نخست برنامه «محفل ستارهها» آغاز شده و آثار ارسالی بهصورت منظم از سوی مربیان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال بررسی است.
آثار شرکتکنندگان در قالبهای مختلف و در گروههای تعیینشده ارزیابی میشود و در پایان بهترین آثار هر بخش انتخاب خواهند شد.
اسامی برگزیدگان قسمت اول پویش «ستارههای محفل» و سپس برگزیدگان قسمتهای بعدی، بهتدریج اعلام میشود و به آثار برگزیده جوایزی فرهنگی اهدا خواهد شد.
پویش «ستارههای محفل» همزمان با پخش برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» ــ نسخه ویژه کودک و نوجوان برنامه «محفل» ــ از شبکههای نهال و سه سیما در حال برگزاری است و کودکان و نوجوانان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «شاد» به نشانی https://app.shad.ir/mahfel_stars و پرتال کانون به نشانی kpf.ir ارسال کنند.