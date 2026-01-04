معاون ساخت شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور از تشدید نظارت‌ها بر تأمین و مصرف قیر در پروژه‌های عمرانی خبر داد و اعلام کرد: با تعیین مرجعیت فنی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، تفکیک نوع قیر بر اساس اقلیم و نصب سامانه‌های ردیاب (GPS) بر ناوگان حمل، شفافیت و کیفیت در کل زنجیره تأمین قیر تضمین شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علیرضا سیاهپور، معاون ساخت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در تشریح فرآیندهای نظارتی بر کیفیت قیر مصرفی در ساخت راه‌ها، بر نقش محوری مراجع کارشناسی و فناوری‌های نوین در کنترل مبدأ و مقصد تأکید کرد.

سیاهپور با اشاره به اهمیت انتخاب صحیح مصالح، اظهار داشت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان تنها مرجع تخصصی فنی، مسئول تعیین مشخصات و درجه‌بندی قیر مصرفی در کشور است. این درجه‌بندی بر اساس تنوع اقلیمی (مناطق گرمسیر، سردسیر و معتدل) و نوع محور (مانند محورهای پلیس‌راهی) تعریف می‌شود تا قیر در هر شرایط آب‌وهوایی عملکردی مطلوب داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود ۵۶ شرکت قیرساز در سطح کشور فعال هستند، افزود: اعتبار فنی این تولیدکنندگان توسط مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی سالانه دو بار مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید، گواهینامه یک‌ساله دریافت می‌کنند.

معاون ساخت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل خاطرنشان کرد که در صورت اتمام اعتبار، نام شرکت از سامانه قانونی «صبا» حذف شده و صدور حواله قانونی برای آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

سیاهپور یکی از چالش‌های مهم گذشته را عدم رسیدن قیر از مبدأ کارخانه به مقصد تعیین‌شده در پروژه عنوان کرد و گفت: برای رفع این معضل، تصمیم گرفته شده است تا با همکاری سازمان راهداری و از طریق سامانه جامع تجارت، دستگاه‌های GPS روی تمامی ماشین‌های حمل قیر نصب شود تا مسیر حمل به‌طور مستمر رصد گردد. این موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی در خصوص تأمین قیر برای پروژه‌ها گفت: سالانه بین ۱۷۰ تا ۲۴۰ هزار تن قیر در محورهای اصلی و آزادراهی مصرف می‌شود. پیمانکاران بر اساس سامانه «صبا» موظفند نزدیک‌ترین کارخانه قیرسازی به محل پروژه را انتخاب کنند تا ملاحظات اقتصادی و کاهش هزینه حمل که بر دوش مجری پروژه است، لحاظ شود.

معاون ساخت در پایان به دوره مسئولیت‌پذیری پیمانکاران اشاره کرد و افزود: در قراردادهای اجرایی، ۱۰ درصد حسن انجام تعهد و ۱۰ درصد حسن انجام کار به همراه دوره تضمین دو تا پنج ساله برای پیمانکار در نظر گرفته می‌شود و ایشان در این مدت مسئول پاسخگویی نسبت به کیفیت نهایی اجرای کار خواهند بود.