اقدام دولت آمریکا در تجاوز نظامی به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور قانونی آن در این کشور واکنش‌های منفی و انتقاد‌های زیادی به همراه داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، هم اکنون نیکلاس مادورو در زندان منطقه بروکلین شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

پایگاه خبری تلویزیون سی ان ان امریکا این اقدام را نشانه افسارگسیختگی آمریکا دانست و نوشت: هیچ چیز به اندازه ربودن یک رئیس جمهورِ در حالِ کار از پایتختش در تاریکی شب، بیانگر قدرتِ افسارگسیخته نیست.

ریچل مدو فعال رسانه‌ای آمریکایی هم گفت: رئیس جمهور هیچ دلیل منطقی برای اینکه به یک کشور دیگر حمله و رئیس جمهورش را دستگیر کرده بیان نکرده است. اگر این موضوع مربوط به قاچاق موادمخدر است پس چرا ترامپ رئیس جمهور مجرم قبلی هندوراس را از زندان آزاد کرد؟! و اگر هم مربوط به انتخابات ونزوئلاست، این هم چیزی است که الان در خیلی از کشور‌های همین منطقه ما وجود دارد و مورد حمایت دولت ما هم هستند.

رئیس جمهور آمریکا ساعاتی بعد از این شبیخون نظامی به پایتخت ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور، ادعای قبلی اش را درباره موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر تکرار و در عین حال این بار صریح‌تر از قبل، از انگیزه اصلی اقدام نظامی بر ضد ونزوئلا پرده برداشت.

ترامپ گفت: قرار است پول خیلی زیادی به دست بیاوریم. شرکت‌های بزرگ نفتی را به ونزوئلا می بریم تا زیرساخت‌های نفتی اش را باز سازی کنند که ما از این طریق کسب درآمد کنیم.

بیکا بالینت عضو کنگره آمریکا هم در انتقاد از این اقدام گفت: من مثل بیشتر مردم آمریکا عصبانی هستم. این اقدام نظامی به هیچ وجه قانونی نبود، ضرورتی نداشت و هیچ توجیه قانونی ندارد. این حمله اصلا ربطی به مواد مخدر ندارد بلکه موضوع اصلی، نفت و مواد معدنی است و اینکه برای تسلط بر این منابع، تغییر حکومت را در ونزوئلا در دستورکار قرار دادند.

دادستانی آمریکا بلافاصله یک متن ۲۵ صفحه‌ای به عنوان کیفر خواست نیکلاس مادورو و به عنوان مقدمه محاکمه او صادر کرد، موضوعی که الکساندریا کورتز نماینده کنگره آمریکا، آن را محاکمه‌ای نمایشی برای پنهان کردن اهداف واقعی می‌داند

الکساندریا کورتز، نماینده کنگره آمریکا در واکنش اعلام کرد: موضوع، مواد مخدر نیست. اگر بود، ترامپ ماه گذشته یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان را عفو نمی‌کرد. موضوع نفت و تغییر رژیم است و اینکه آنها اکنون برای اینکه وانمود کنند اینطور نیست و به ویژه برای منحرف کردن اذهان از اپستین و هزینه‌های سرسام‌آور مراقبت‌های بهداشتی، به یک محاکمه نیاز دارند.