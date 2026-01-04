

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛عارف امرایی گفت:اعتبارات ساخت و آسفالت راه‌های روستایی استان لرستان در سال ۱۴۰۵ به‌صورت ۱۰۰ درصدی اختصاص پیدا خواهد کرد.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان افزود:هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده در استان وجود دارد که یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر راه شریانی و اصلی و ۷۰۰ کیلومتر راه فرعی و اصلی دوخطه است.

وی بیان کرد: در زمینه ی راه‌های شریانی به دلیل اینکه سازمان راهداری کشور اعتبارات لازم را تأمین می‌کند ما شرایط بهتری داریم.

امرایی افزود: دغدغه ما در حوزه ی راه‌های روستایی و فرعی است که بیش از هفت هزار کیلومتر هستند که قرار است در سال ۱۴۰۵، منابع مالی ساخت راه‌های روستایی استان صددرصد تأمین شود.