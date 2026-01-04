پخش زنده
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نظر آباد اعلام کرد: تپه تاریخی ازبکی در فهرست آثار واجد شرایط ثبت جهانی قرار گرفت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احسان بلالی دربازدید از محوطه باستانی تپه ازبکی گفت: برنامهریزی برای آغاز یک طرح مطالعاتی جامع با هدف مستندسازی، حفاظت اصولی، مرمت علمی و توسعه گردشگری پایدار این محوطه در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: تپه ازبکی یکی از مهمترین و شاخصترین محوطههای باستانی شهرستان نظرآباد و استان البرز است که لایههای ارزشمند آن، حامل اطلاعات کمنظیری از سیر شکلگیری تمدن در این بخش از فلات ایران است. از این رو، صیانت و حفاظت اصولی از این محوطه، صرفاً یک وظیفه اداری یا محلی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و بیننسلی محسوب میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر افزود: طی سالهای گذشته و با همکاری مستمر کارشناسان ملی، استانی و نیروهای متخصص، طرحهای مرمتی متعددی با هدف تثبیت سازهها، جلوگیری از فرسایش و حفاظت فیزیکی از محوطه به اجرا درآمده است و در کنار این اقدامات، پاکسازی مستمر محوطه، ساماندهی مسیرهای دسترسی، کنترل آسیبهای انسانی و اطلاعرسانی صحیح به بازدیدکنندگان نیز بهطور جدی در دستور کار قرار داشته است.
وی با اشاره به اینکه تپه ازبکی نهتنها قرار است بهعنوان یک محوطه حفاظتشده، بلکه بهعنوان یک سایت ایمن، استاندارد و قابل دسترس برای پژوهشگران، دانشجویان و گردشگران داخلی و خارجی تعریف شود گفت: تحقق این هدف مستلزم ایجاد توازن میان حفاظت علمی و بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری است.
بلالی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که بدون همراهی جامعه محلی، هیچ برنامه حفاظتی پایداری به نتیجه نخواهد رسید. به همین دلیل، از ابتدای فعالیت، تلاش کردهایم مردم منطقه را بهعنوان اصلیترین حافظان این میراث ارزشمند در کنار خود داشته باشیم. برگزاری جلسات آموزشی، کارگاههای آشنایی با ارزشهای تاریخی تپه و مشارکت اهالی در مدیریت مسیرهای بازدید، از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت این همافزایی اجتماعی انجام شده است.
وی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای بالای گردشگری تپه ازبکی خاطرنشان کرد: این محوطه باستانی توانایی تبدیلشدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در سطح ملی و حتی بینالمللی را دارد. برنامهریزیها بر توسعه زیرساختهای حداقلی، اما هدفمند گردشگری، ارائه محتوای دقیق تاریخی و فرهنگی و ایجاد تجربهای آموزنده و جذاب برای بازدیدکنندگان است؛ البته با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای حفاظتی تا این میراث گرانبها برای نسلهای آینده نیز محفوظ بماند.
وی در پایان افزود: در همین راستا، برنامهریزی برای آغاز یک طرح مطالعاتی جامع در دستور کار قرار دارد که با هدف مستندسازی دقیق محوطه، تدوین برنامههای مرمتی، حفاظتی و گردشگری بهصورت علمی، اصولی و پایدار اجرا خواهد شد تا تپه ازبکی به شکلی شایسته معرفی و حفاظت شود.