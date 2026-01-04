به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی هفته دوم دی، مبلغی بالغ بر ۴۵۶ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم از سوی ۶ ناشر به حساب ۳۴ هزار و ۷۳۴ سهامدار از طریق اطلاعات سامانه «سجام» واریز شد.

در هفته دوم دی، ۳ شرکت سود جاری ۱۴ هزار و ۹۰۶ سهامدار که شامل ۴۱۱ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان می‌شود را به حساب بانکی آنها واریز کردند.

در این بازه زمانی، ۳ ناشر سود سنواتی ۱۹ هزار و ۸۲۸ سهامدار که شامل ۴۵ میلیارد و ۳۳۸ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.