به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اجرای بزرگترین طرح سازماندهی پساب شهری کشور در بندرعباس با راهبری ایمیدرو، آب پایدار برای صنایع غرب بندرعباس تامین می‌شود.

بزرگترین طرح سازماندهی پساب شهری کشور در بندرعباس در ۶ بخش تعریف شده که با سرمایه گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی انجام شده تا کنون، سه بخش از این طرح آماده بهره‌برداری و سه بخش دیگر نیز در مراحل پایانی است.

بر اساس این گزارش، جلوگیری از ورود سالیانه ۳۶ میلیون متر مکعب پساب به خلیج فارس، رفع بحران زیست محیطی، زیباسازی، احیای گردشگری و کسب و کار صیادی، تامین پایدار و انتقال آب تصفیه شده به صنایع بزرگ غرب بندرعباس و استقلال از منابع آب زیرزمینی از اهداف طرح بزرگ ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس است.

طول خط انتقال آب تصفیه شده از دریا تا منطقه ویژه ۲۲ کیلومتر و تا ارتفاع ۱۴۰ متر است که آب تصفیه شده با ۵ دستگاه پمپاژ منتقل می‌شود. ظرفیت ورودی بخش مایع تصفیه خانه، ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز است.