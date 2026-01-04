پخش زنده
کنسرت ارکستر سازهای ایرانی نوجوانان و جوانان ایران با عنوان «راهنشین»، ۱۶ و ۱۷ دی ماه با رهبری علی ابراهیمی و آواز سهیل رجب در تالار رودکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارکستر سازهای ایرانی نوجوانان و جوانان در اجرای پیش رو با ترکیبی از سازهای ایرانی همچون نی، کمانچه، قیچک، سنتور، قانون، تار، عود، تار باس، سنتور باس، تمبک و بندیر، به اجرای قطعاتی از موسیقی معاصر ایرانی از دوران قاجار تا امروز میپردازد.
در بخش اول این کنسرت تصنیف «راه نشین» از موسیقی دوران قاجار، تصنیف «دود عود» و «مقدمه نوا» از آثار پرویز مشکاتیان و «رقص کولی» به آهنگسازی علی ابراهیمی در دستگاه نوا اجرا میشود.
همچنین بخش دوم به اجرای قطعات و تضانیف «مقدمه رامشگران»، «مرا پرسی»، «رشک پری»، «نرگس جادو» و «رِنگ» به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی در دستگاه راستپنجگاه اختصاص یافته است.
ارکستر سازهای ایرانی نوجوانان و جوانان ایران از سال ۱۳۹۵ با تکیه بر آثار شاخص موسیقی ایرانی و پرداختن به زبان ارکسترال آنها فعالیت خود را آغاز کرده است.
تازهترین کنسرت این گروه با عنوان «راه نشین» از ساعت ۲۰:۰۰ شامگاه سهشنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ دی در تالار رودکی روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.