متخصصان و پژوهشگران حوزه درمان سرطان‌های گوارشی در اردبیل به ارائه تحولات نوین در تشخیص و درمان سرطان‌های دستگاه گوارش و آخرین دستاوردهای علمی در زمینه سرطان‌های معده و کولورکتال پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با هدف اشتراک‌گذاری تازه‌ترین یافته‌های علمی درباره ی علل شیوع، تشخیص و درمان سرطان‌های دستگاه گوارش، سمینار "تحولات نوین در تشخیص و درمان سرطان معده و کولورکتال"، با حضور جمعی از متخصصان و پژوهشگران این حوزه در اردبیل برگزار شد.

این رویداد علمی با اختصاص ۳ تا ۵ امتیاز بازآموزی برای گروه‌های هدف و با حضور گسترده اعضای هیئت علمی، اساتید دانشگاهی، متخصصان و فوق‌تخصصان رشته‌های مختلف علوم پزشکی، پزشکان، دانش‌آموختگان و دانشجویان علاقه‌مند، فرصتی ارزشمند برای تبادل یافته‌های علمی، ارتقای دانش تخصصی و بررسی آخرین دستاوردهای پژوهشی و بالینی در حوزه سرطان‌های دستگاه گوارش فراهم آورد.

در جریان این سمینار، جمعی از اساتید و متخصصان برجسته کشور با ارائه سخنرانی‌های علمی، به بررسی ابعاد مختلف تشخیص، درمان و مدیریت سرطان‌های معده و کولورکتال با رویکردهای نوین، به‌ویژه در حوزه‌های ژنتیک، ایمونوتراپی، شیمی‌درمانی و جراحی پرداختند.

این سمینار تخصصی با هدف ارتقای سطح علمی جامعه پزشکی، تقویت تعامل میان حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و بالینی و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه سرطان‌های معده و کولورکتال برگزار شد و گامی مؤثر در جهت توسعه دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در این حوزه به شمار می رود.