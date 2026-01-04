به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، این روز‌ها همزمان با ششمین سال شهادت ابر مرد مبارزه با تروریسم منطقه فضای شهری بیروت به ویژه ضاحیه پر از تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی است.

در کنار عکس حاج قاسم تصویر ابو مهدی المهندس هم دیده می‌شود چرا که آنها هر دو نقش تعیین کننده در مبارزه با اشغالگری و تروریسم دست ساخت استکبار در عراق سوریه و لبنان داشتند.

دبیر کل حزب الله لبنان معتقد است این دو شهید زمانی ترور شدند که در ساقط کردن داعش موفق شدند.

شیخ نعیم قاسم از نقش ایران در این زمینه تجلیل می‌کند و می‌گوید رابطه حزب الله با ایران رابطه‌ای طبیعیست چرا که هر دو مقابل طرح‌های استکباری امریکا ایستاده‌اند.

فلسطینیانی که ده‌ها سال از خانه و کاشانه به علت اشغالگری دور بوده‌اند هم سالهاست با روح حاج قاسم مانوس هستند چرا که او همواره کمک حال و پشتیبانشان بوده است.

فلسطینیان به در دست داشتن تصاویر حاج قاسم و دیگر شهدای مقاومت مسیر خیابان شهید سلیمانی تا میدان شهید سلیمانی را پیمودند.

میدانی که تندیس آن شهید در وسطش قرار داده شده و آنها نیز با نثار گل به روحش و راهش ادای احترام کردند.