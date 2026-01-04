پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: نزدیک به نیمی از اقدامات آبخیزداری در حوضههای آبخیز کشور در بالادست سدها اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید نوری با اشاره به آثار مثبت اجرای آبخیزداری در مناطق بالادست سدها، تصریح کرد: آبخیزداری در بالادست سدها علاوه برکاهش ورود رسوبات به دریاچه سد، جریان زیر قشری آب در حوضه آبخیز را ۵ تا ۶ برابر افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه از ۱۲۵ میلیون هکتار حوضه آبخیز نزدیک به ۴۲ میلیون هکتار آن در بالاست سدها قرار گرفته است، اظهار داشت: در این سطح از حوضههای آبخیز بالادست سدها، حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است.
نوری با بیان اینکه هر سال ۱۰۰ میلیون متر مکعب رسوبات از دامنهها و آبراههها شسته شده و به پائین دست منتقل میشود، افزود: از این میزان خاک و رسوبات، سالانه حدود ۵۰ میلیون متر مکعب وارد سدها میشود.
وی تصریح کرد: اجرای آبخیزداری میتواند تا نیمی از این فرسایش خاک را کاهش دهد که هم به حفظ خاک و پوشش گیاهی ارتفاعات کمک میکند و هم اینکه مانع پر شدن مخازن سدها میشود.
مدیرکل حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی بهترین راه مقابله با این روند را اجرای طرحهای آبخیزداری دانست و گفت: در این زمینه تهیه برنامههای مدیریت بحران و اقدامات بلندمدت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی ضروری است.