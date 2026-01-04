فرماندار شهرستان رودبار گفت: نهالکاری در گلزار شهدای گمنام، ارزش‌های شهدای والامقام را که با فداکاری‌هایشان، امنیت و آرامش امروز ما را فراهم کردند یادآوری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پویش نهالکاری در گلزار شهدای گمنام لوشان با هدف حفظ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا امروز با حضور فرماندار شهرستان رودبار و دیگر مسئولان شهرستان رودبار برگزار و نهال‌هایی به یاد این شهدا کاشته شد.

فرماندار شهرستان رودبار در این مراسم ضمن ادای احترام به شهدای گمنام، با خانواده‌های محترم شهدا از جمله خانواده شهید ایوب نظامیوند هم دیدار و گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و درخواست‌های آن‌ها قرار گرفت.

وحید پورحضرت در جریان برگزاری این مراسم گفت: نهالکاری در گلزار شهدای گمنام تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه یادآوری ارزش‌های والای شهدای عزیز است که با فداکاری‌هایشان، امنیت و آرامش امروز ما را فراهم کردند.

این پویش که با هدف حفظ محیط زیست و گرامیداشت یاد شهدا برگزار شد، مورد استقبال مردم محلی هم قرار گرفت.