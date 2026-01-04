نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه به بهره‌برداری رسید و وارد مدار تولید برق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: این طرح مبنی بر الزام قانونی تأمین برق ادارات از انرژی خورشیدی و در راستای توسعه انرژی‌های پاک اجرا شده است.

ملکشاهی گفت: راه‌اندازی این نیروگاه، علاوه بر کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و هزینه‌های جاری، نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و پایداری شبکه برق دارد.

توسعه و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، به‌عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی دولت و از الزامات قانونی تأمین برق دستگاه‌های اجرایی، در دستور کار قرار دارد.