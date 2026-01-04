سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی خانواده‌ها در مواجهه با حوادث آتش‌سوزی خانگی تأکید کرد و آموزش مستمر اعضای خانواده و تمرین منظم خروج اضطراری را شاه‌کلید نجات جان شهروندان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، جابر خوشگرد روز یکشنبه با اشاره به ماهیت «تعیین‌کننده بودن ثانیه‌ها» در حوادث حریق، اظهار کرد: رعایت چند اصل ساده ایمنی می‌تواند از بروز خسارات جانی جبران‌ناپذیر در بحرانی‌ترین لحظات جلوگیری کرده و امنیت خانواده‌ها را تضمین کند.

وی با تأکید بر لزوم شناخت دقیق و آموزش مسیر‌های خروج امن از منزل به کلیه افراد خانواده، مهم‌ترین اقدام در لحظه وقوع حادثه را تماس فوری با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی عنوان کرد.

خوشگرد همچنین، داشتن کپسول آتش‌نشانی در منزل و تسلط بر روش استفاده صحیح از آن را یک ضرورت جدی و اقدامی مسئولانه برشمرد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی کرج با هشدار در خصوص خطرناک‌تر بودن دود نسبت به شعله آتش، توصیه‌های مهمی را در این زمینه مطرح کرد و افزود: هنگام عبور از میان دود، پوشاندن دهان و بینی با پارچه مرطوب و حرکت در حالت خمیده و خودداری از باز کردن در‌های داغ از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت مسدود بودن مسیر خروج، استفاده از پنجره یا بالکن برای درخواست کمک و ماندن در فضای امن‌تر توصیه می‌شود.

خوشگرد صریح کرد: پس از خروج، شهروندان به هیچ عنوان نباید برای برداشتن وسایل یا نجات فردی بدون حضور نیرو‌های تخصصی، دوباره وارد ساختمان شوند.

وی خاطرنشان کرد: ایمنی اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجه آگاهی، آموزش و آمادگی است.