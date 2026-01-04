

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی کردعلیوند گفت:در سه ماهه ی سوم امسال ۱۵ هزار متر مربع تغییر کاربری غیرمجاز بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ در زمین های کشاورزی استان تخریب شده است.



مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این بناهای غیرمجاز شامل اتاقک کارگری، فنس‌کشی، دیوارکشی، پی‌کنی و محوطه‌سازی غیرمجاز بوده است.



مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در این مدت ۳۲ مورد احکام قطعی در قالب تغییر کاربری‌هایی که رأی مستقیم تخریب داشتند، انجام شده است.



