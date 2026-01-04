پخش زنده
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع کار ما بسیار مهم است، زیرا که نخستین و اساسیترین عامل در حفظ نظام، حضور مردم در صحنه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در نخستین نشست ستاد دهه فجر استان همدان با تأکید بر اینکه اهمیت هر اقدام به اهمیت موضوع آن بستگی دارد، افزود: در عرصه بینالمللی نیز هر کشوری که از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشد، از اقتدار بالاتری برخوردار است و زیرساخت اصلی امنیت، اقتدار و سرمایه اجتماعی، مردم هستند.
او با بیان اینکه «حرف اول و آخر ما باید برای مردم باشد»، تصریح کرد: همه ظرفیتها باید بهکار گرفته شود تا مردم میداندار اصلی برنامهها باشند، دهه فجر باید بهصورت جشنوارهای مردمی برگزار شود و همه اقشار، گروههای سنی، مناطق، روستاها و محلهها نقش مشخص و تعریفشدهای در برنامهها داشته باشند.
رئیس ستاد دهه فجر از برگزاری همایش بزرگ دهه فجر در مرکز استان خبر داد و تأکید کرد: در این همایش، مؤثران استان از جمله ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و کشاورزی، دانشگاهیان و نخبگان حضور خواهند داشت و با تشکیل کمیتهها و جلسات راهبردی، نقشه راه دهه فجر تدوین میشود.
حاجیبابایی با اشاره به تلاش دشمنان برای ناامیدسازی مردم گفت: شبکههای معاند تمام توان خود را برای ایجاد یأس بهکار گرفتهاند، اما مردم ایران هوشمندانه عمل میکنند و امسال نیز در ۲۲ بهمن، با حضور خود پاسخ روشنی به دشمنان خواهند داد، حضوری که نشان میدهد در کنار اعتراض به مشکلات معیشتی و گرانی، دفاع از نظام و کشور همواره در اولویت مردم است.
او رضایت عمومی را مهمترین اولویت دانست و گفت: موضوعی مهمتر از رضایت عمومی وجود ندارد و باید با تمام امکانات برای تحقق آن وارد میدان شد، گاهی منابع نداریم و امکان پاسخگویی محدود است، اما گاهی منابع وجود دارد و کوتاهی ما مانع ایجاد رضایت میشود که این قابل قبول نیست.
رئیس ستاد دهه فجر همچنین با اشاره به موضوع خدمات بانکی افزود: بانک ملی جزو ضعیفترین بانکهای استان بود که با ورود و پیگیری انجامشده، بخشی از وامهای معوق تعیین تکلیف شد و بسیاری از متقاضیانی که در صف انتظار بودند، تسهیلات خود را دریافت کردند.