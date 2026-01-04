نخستین نشست کارگاه نقد فیلم دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» با بررسی و نقد پنج فیلم کوتاه داستانی، به‌عنوان فرصتی برای گفت‌وگوی تخصصی درباره سینمای ایثار، در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین نشست کارگاه نقد فیلم دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» با حضور منتقدان و فعالان سینما در سالن دیانا خانه جشنواره واقع در پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز برگزار شد

در این نشست که به میزبانی سمیرا جلیلیان و با حضور حمید ابراهیمی و ولی‌الله شالی برگزار شد، پنج فیلم کوتاه داستانی «آقای شهردار»، «آخرین پیام»، «تا صبح»، «خون گرم» و «جنگجو» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

سمیرا جلیلیان در ابتدای این نشست با تأکید بر اهمیت برگزاری کارگاه‌های نقد فیلم در جشنواره ایثار گفت: این کارگاه‌ها فرصتی مغتنم برای گفت‌وگوی جدی و تخصصی درباره آثار سینمایی فراهم می‌کند و می‌تواند به پرورش نگاه نقادانه، آگاهانه و مسئولانه در میان علاقه‌مندان و فعالان سینما کمک کند. هدف ما ایجاد فضایی پویا برای تبادل تجربه و ارتقای سطح تحلیل فیلم در حوزه سینمای ایثار است.

حمید ابراهیمی و ولی‌الله شالی نیز با اشاره به نقش مؤثر نقد آموزشی در رشد کیفی سینما، بر ضرورت برگزاری چنین نشست‌هایی تأکید کردند و افزودند: نقد اصولی می‌تواند به درک عمیق‌تر مخاطبان از زبان سینما و مفاهیم محتوایی آثار کمک کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان نقد سازنده در سینمای متعهد و ارزشی شود.

در ادامه، حمید ابراهیمی درباره فیلم «آقای شهردار» با اشاره به نگاه وفادار فیلم به یک اتفاق تاریخی، تعلیق آن را قابل قبول دانست، اما پرداخت دراماتیک اثر را ساده ارزیابی کرد. وی ایده فیلم «آخرین پیام» را خلاقانه خواند، اما معتقد بود اثر در انتقال حس درونی شخصیت اصلی چندان موفق عمل نکرده است.

او فیلم «تا صبح» را اثری زنانه و از بهترین فیلم‌های این مجموعه دانست و درباره «خون گرم» نیز شکل نگرفتن قصه منسجم را نقطه‌ضعف اصلی عنوان کرد. ابراهیمی در پایان، فیلم «جنگجو» را اثری فاقد قصه مؤثر و تصویر روشن از جهان درونی شخصیت اصلی ارزیابی کرد.

ولی‌الله شالی، مدرس دانشگاه و کارشناس سینما، نیز در بررسی فیلم‌ها بر اهمیت شخصیت‌پردازی، انسجام روایت و تعهد به فیلمنامه تأکید کرد و گفت: در فیلم کوتاه، طرح و دغدغه اصلی باید در اولویت باشد و پرداخت شتاب‌زده می‌تواند به تضعیف اثر منجر شود.

دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از سینمای متعهد، در حال برگزاری است و کارگاه‌های نقد فیلم از بخش‌های جنبی این رویداد فرهنگی به‌شمار می‌رود.