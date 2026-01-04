پخش زنده
دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره با تمرکز بر طراحی اسباببازی و نقش سیاستگذارانه کانون، فراتر از یک رویداد نمایشی صرف برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لیلا بابایی، دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به تمایزهای این دوره از جشنواره گفت: در دوره دهم، رویداد طراحی اسباببازی بهصورت مستقل برگزار شد و از طراحان و تولیدکنندگان دعوت شد آثار خود را در حوزه اسباببازی و سرگرمی به دبیرخانه ارسال کنند. این آثار هماکنون در مرحله داوری قرار دارد و مرحله نهایی این رویداد همزمان با جشنواره ملی اسباببازی برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند شد.
دبیر دهمین جشنواره ملی اسباب بازی با اشاره به جایگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سیاستگذاری حوزه اسباببازی افزود: کانون در این حوزه دارای مرجعیت است، چرا که شورای نظارت بر اسباببازی ذیل کانون فعالیت میکند. این شورا مسئولیت صدور مجوز تولید و واردات و همچنین نظارت بر مراحل طراحی و تولید اسباببازیها را برعهده دارد و از این منظر، کانون نقش حاکمیتی و سیاستگذاری در این حوزه ایفا میکند.
بابایی با تأکید بر اثرگذاری جشنواره ملی اسباببازی در توسعه این صنعت گفت: این جشنواره بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه اسباببازی است و طی ۹ دوره گذشته، زمینه تعامل مؤثر میان طراحان، تولیدکنندگان، پژوهشگران و فعالان این عرصه را فراهم کرده است.
وی تدوین سند ملی اسباببازی را از دستاوردهای مهم این رویداد دانست و گفت: این سند پس از دو سال بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و آماده ابلاغ است. برگزاری چنین رویدادهایی مسیر توسعه، همافزایی و تعالی صنعت اسباببازی کشور را هموار میکند.