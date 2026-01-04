معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از تنوع بالای تولید تجهیزات پزشکی در کشور و نظارت متمرکز بر زنجیره تأمین این محصولات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدمهدی علاالدین معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: امروز کشور به توان تولید طیف گسترده‌ای از تجهیزات پزشکی، از اقلام مصرفی عمومی و تخصصی بیمارستانی تا تجهیزات دندانپزشکی و کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی دست یافته است.

علاالدین افزود: علاوه بر این اقلام، بخشی از تجهیزات پیشرفته و های‌تک پزشکی نیز در داخل کشور تولید یا بومی‌سازی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و شتاب‌دهنده‌ها اشاره کرد.

معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی تأکید کرد: کیفیت این تجهیزات به صورت مستمر و بر اساس استاندارد‌های ملی و بین‌المللی پایش و ارزیابی می‌شود و هیچ تجهیزی بدون طی کامل فرآیند‌های نظارتی وارد چرخه مصرف در مراکز درمانی نخواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی اظهار داشت: نظارت بر فرآیند تأمین، توزیع و مصرف تجهیزات پزشکی به صورت متمرکز انجام می‌شود تا همزمان دسترسی عادلانه، کنترل قیمت و حفظ کیفیت محقق شود و امکان شناسایی سریع کمبود‌ها و مقابله با عرضه کالا‌های غیرمجاز فراهم باشد.