به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون نظارت و بازسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده توزیع روغن خوراکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان با قیمت مصوب در حال انجام است و نظارت بر عرضه این کالا به طور مستمر انجام می‌شود.

بهرام جباری افزود: اگر زنجیره تولید و توزیع روغن خوراکی به خوبی اجرا شود با کمبود و یا افزایش قیمت این کالا رو‌به‌رو نخواهیم شد.

او ادامه داد: اگر تولیدکننده به موقع نهاده دریافت و کالا تولید کند با مشکلی در بازار برای تامین روغن خوراکی رو‌به‌رو نخواهیم شد.

معاون نظارت و بازسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: یک کارگروه در خصوص عرضه و بازرسی از بازار روغن خوراکی در استان تشکیل شده تا مشکلی در این بخش ایجاد نشود.