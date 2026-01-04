پخش زنده
اردوی آمادگی ملیپوشان اعزامی ایران به مسابقات گلف رنکینگ جهانی آزاد آماتور ترکیه از امروز آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات گلف رنکینگ جهانی آزاد آماتور ۱۹ تا ۲۱ دی به میزبانی کایابلیک ترکیه برگزار می شود.
اردوی متصل به اعزام ملیپوشان ایران در این دوره از رقابتها از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد و تا ۱۶ دی ادامه دارد.
سجاد کرمپور، سعید براتی، میلاد حاجیپور و قیس صفریزاده، ۴ ملیپوش گلف ایران با دعوت حسن کریمیان، سرمربی تیم ملی به اردوی آمادگی متصل به اعزام فراخوانده شدند.
نمایندگان گلف کشورمان بامداد ۱۷ دی، عازم ترکیه خواهند شد و پس از برگزاری یک جلسه تمرینی در این کشور از ۱۹ دی به مصاف حریفان خواهند رفت.