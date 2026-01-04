به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی در نشست کمیته ارتباطات ستاد انتخابات استان با اشاره به اتصال بیش از ۹۵ درصد روستا‌های استان به اینترنت پرسرعت افزود: این امر می‌تواند در برگزاری هرچه بهتر انتخابات آتی شورا‌ها و پوشش آنلاین آن مؤثر باشد.

قاسم جلیلی‌نژاد، با اشاره به اینکه این رقم در آغاز فعالیت دولت سیزدهم کمتر از ۹۰ درصد بود، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، درمدت فعالیت دولت فعلی ۲۰۰ روستا به جمع روستا‌های دارای اینترنت پرسرعت اضافه شدند.

جلیلی‌نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه احراز هویت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شکل کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود، در تلاش هستیم تا به بهترین شکل شبکه پایداری را برای استان فراهم کنیم.

وی گفت: از تمام ظرفیت حوزه ارتباطات استان و اپراتور‌ها درپوشش آنلاین انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی، در ادامه از اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها درسراسر کشور و استان خبر داد و افزود: در این زمینه، آذربایجان‌غربی رتبه سوم کشوری را از نظر پوشش به خود اختصاص داده است.

در این جلسه مدیران حوزه‌های مرتبط به بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه وظایف کمیته ارتباطات ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی پرداختند.