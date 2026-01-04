مراسم معنوی اعتکاف بانوان با حضور ۸۰ نفر از دختران نوجوان و بانوان، همزمان با ایام‌البیض ماه رجب، در مسجد روستای علی‌آباد چهل‌گزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، این مراسم که برای چهارمین سال متوالی در این روستا برگزار می‌شود، با استقبال چشمگیر بانوان و دختران نوجوان همراه بوده و فضایی معنوی و آرام برای خلوت، خودسازی و تقویت ارتباط با خدا فراهم کرده است.

اعتکاف امسال با همت خیرین و نیک‌اندیشان برگزار شده و تمامی هزینه‌های مربوط به اسکان، تغذیه و برنامه‌های فرهنگی بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از معتکفین تأمین شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در تسهیل حضور نوجوانان و بانوان در این آیین معنوی داشته است.

در طول این مراسم، برنامه‌هایی همچون اقامه نماز جماعت، قرائت قرآن کریم، جلسات دعا، سخنرانی‌های معرفتی و برنامه‌های فرهنگی متناسب با سن شرکت‌کنندگان اجرا می‌شود.

برگزاری مستمر این مراسم در روستای علی‌آباد چهل‌گزی، جلوه‌ای از مشارکت مردمی، فرهنگ دینی و توجه به نیاز‌های معنوی نسل نوجوان به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تقویت هویت دینی و اجتماعی آنان دارد.