مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: ۱۵۰ هزار قلمه زیتون در گلخانه این شرکت با هدف توسعه باغات زیتون و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خلیل نیکشاد در بازدید از گلخانه شرکت کشت و صنعت مغان با اشاره به توسعه تولید نهال زیتون در این شرکت اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی مجتمع باغات میوه و با هدف افزایش سطح زیر کشت زیتون در سال‌های آینده این شرکت اقدام به قلمه‌گیری در گلخانه می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌های تأمین نهال زمینه خودکفایی در این حوزه فراهم شود.

وی از افزایش تولید نشای گوجه فرنگی در شرکت خبر داد و گفت: این شرکت طبق روال سالانه سه میلیون نشا گوجه‌فرنگی تولید می‌کند، اما با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم، این ظرفیت قابلیت افزایش تا هشت میلیون نشا در سال شامل گوجه‌فرنگی و انواع صیفی‌جات را داراست که می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز‌های زراعی و افزایش بهره‌وری شرکت ایفا کند.

نیکشاد با بیان اینکه تأمین سرمایه مورد نیاز می‌تواند از طریق منابع داخلی شرکت یا با مشارکت بخش خصوصی انجام شود، افزود: گلخانه شرکت مغان از توان مناسبی برای تولید نشای گوجه‌فرنگی و همچنین کشت میوه‌هایی نظیر بلوبری برخوردار است که بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه می‌باشد.

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم‌اکنون به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است.

این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیاز‌های حوزه کشاورزی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

بنا به اعلام مدیران فعلی، امکان افزایش تولیدات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به یک میلیون تن وجود دارد.

هم اینک نیمی از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ موجود در اراضی مجتمع بزرگ تولیدی کشت و صنعت و دامپروری مغان به علت نبود سرمایه‌گذاری در طول سالیان متمادی پیر و فرسوده شده است.