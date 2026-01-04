به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قرائت قرآن، اقامه نماز و روزه داری، شرکت در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و تبیینی از برنامه‌های دومین روز اعتکاف است.

حجت الاسلام محمد ملکیان دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان سمنان کفت: ۱۷۰ مسجدشهری و روستایی برای برگزاری آیین اعتکاف رجبیه در نظر گرفته شده است .

وی گفت: در قالب مراسم اعتکاف امسال، برگزاری اعتکاف‌های تخصصی دانش آموزی، دانشجویی و مادر - فرزندی نیز برنامه ریزی شده است.

آیین اعتکاف تا شامگاه پانزدهم رجب ادامه دارد و معتکفان با قرائب دعای ام داود به سه روز راز و نیاز و خلوت با باری تعالی پایان می دهند.