برنامههای دومین روز مراسم پر فیض اعتکاف در استان سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قرائت قرآن، اقامه نماز و روزه داری، شرکت در برنامههای فرهنگی و آموزشی و تبیینی از برنامههای دومین روز اعتکاف است.
حجت الاسلام محمد ملکیان دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان سمنان کفت: ۱۷۰ مسجدشهری و روستایی برای برگزاری آیین اعتکاف رجبیه در نظر گرفته شده است .
وی گفت: در قالب مراسم اعتکاف امسال، برگزاری اعتکافهای تخصصی دانش آموزی، دانشجویی و مادر - فرزندی نیز برنامه ریزی شده است.
آیین اعتکاف تا شامگاه پانزدهم رجب ادامه دارد و معتکفان با قرائب دعای ام داود به سه روز راز و نیاز و خلوت با باری تعالی پایان می دهند.