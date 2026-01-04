پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: حضور هدفمند، آگاهانه و جهادی مردم بویژه جوانان مؤمن و انقلابی، مهمترین عامل اقتدار، پایداری و پیروزی انقلاب اسلامی است و دشمن نیز به دنبال کمرنگ کردن همین حضور در جامعه اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در جمع مربیان تربیتی و اعضای حلقههای صالحین در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر، با تأکید بر اهمیت جهاد حضور در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: ارتقای سطح ایمان، فرهنگ و بصیرت سیاسی جامعه، از مؤلفههای اساسی قدرت نظام اسلامی به شمار میرود و هر فرد انقلابی باید دستکم یک نفر دیگر را در این مسیر هدایت و همراه کند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم حضور فعال در صحنههای تعیینکننده افزود: نمیتوان ادعای انقلابیگری داشت، اما در میدانهای حساس حضور نداشت؛ مساجد، نمازهای جمعه، یادوارههای شهدا و حلقههای فرهنگی باید با حضور پررنگ جوانان و نیروهای انقلابی همراه باشد، چرا که مسجد نماد فرهنگ و سیاست انقلاب اسلامی است.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه نبود حضور و همراهی خواص در مقاطع حساس تاریخی، آسیبهای جبرانناپذیری به جامعه اسلامی وارد کردهاست، بیان کرد: تجربه حکومت امیرالمؤمنین (ع) در کوفه نشان داد که نبود حضور فعال نیروهای حق و در مقابل، فعالیت گسترده جبهه باطل، به تنهایی ولیّ حق و شکلگیری خسارتهای تاریخی منجر میشود.
وی بیان کرد: در فتنه سال ۱۳۸۸، حضور میلیونی و آگاهانه مردم در نهم دی، بدون درگیری، فتنه را در هم شکست و این نشان میدهد که حضور مردم همواره توطئهها را خنثی میکند.