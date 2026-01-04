پخش زنده
امروز: -
یک دستگاه پژو حامل ۵۰۰ کیلوگرم تاغِ غیرقانونی در سرخس شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس گفت: توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل تاغهای قاچاق با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری و پاسگاه انتظامی آقدربند این شهرستان، میسر و در این ارتباط یک نفر دستگیر شد.
مجید بیکی بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و مقابله جدی با تخریب و قاچاق تأکید و اظهار کرد: این اقدام، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای مسئول در برخورد با سودجویان و متخلفان است.
او افزود: گونههای ارزشمند تاغ نقش حیاتی در تثبیت شنهای روان و حفاظت از منابع طبیعی منطقه دارند و هرگونه برداشت غیرمجاز آنها خسارت جبرانناپذیری به محیط زیست وارد میکند؛ بنابراین دستگاههای اجرایی و انتظامی شهرستان با هماهنگی کامل، اجازه نخواهند داد منابع طبیعی مورد تعرض قرار گیرد.