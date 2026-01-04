پخش زنده
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که شهرستان دماوند با ثبت ۹.۲ میلیمتر بارش در شبانهروز گذشته، عنوان پُربارشترین نقطه کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق ضیائیان افزود: پس از دماوند، شهرستانهای آبعلی با ۹ میلیمتر، زرندیه با ۸ میلیمتر و کلاردشت با ۷.۸ میلیمتر بیشترین بارش را در ۲۴ ساعت گذشته ثبت کردند.
وی با اشاره به سامانه اخیر بارشی کشور، گفت: طی چند روز گذشته (از ۱۱ تا ۱۴ دیماه) مریوان با ثبت ۵۹ میلیمتر بارش، پربارشترین منطقه کشور بود. پس از آن نیز ایستگاه «سلین» در استان کردستان ۵۷.۶ میلیمتر بارش ثبت کرد.
ضیائیان ادامه داد: برای روزهای پیشرو تا پایان هفته، بارشی در هیچ کجای کشور نداریم و با توجه به پایداری هوا و نبود وجود سامانههای بارشی، افزایش غلظت آلایندههای جوی و آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای صنعتی و پرجمعیت انتظار میرود.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود، طی روزهای آینده شاهد افزایش دمای هوا باشیم، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از یکشنبه هفته آینده خبر داد.