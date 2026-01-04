پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از کشف و برخورد با تخلف صنفی کمفروشی به میزان افزون بر ۱۱ میلیارد ریال در شهر اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رامین صادقی اظهار کرد: فعالیت یک واحد صنفی عرضهکننده آهنآلات پس از دریافت شکایتی مبنی بر کمفروشی تحت بررسیهای کارشناسان حوزه کالا و خدمات قرار گرفت و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز تخلف محرز شد.
وی ارزش تقریبی تخلف این واحد صنفی را ۹ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: پرونده این تخلف صنفی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل فرستاده شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین کارشناسان این ادارهکل در جریان بازرسی مستمر از اصناف، تخلف گرانفروشی یک واحد صنفی به میزان ۷۸ مترمکعب بتن آماده را کشف کردند.
وی اضافه کرد: این واحد تولیدی نسبت به عرضه بتن با قیمتی بیشتر از نرخ مصوب اقدام و از خریداران یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال دریافت کرده بود که برخلاف نرخهای مصوب و مقررات قیمتگذاری تشخیص داده شد.
صادقی گفت: پرونده این واحد صنفی نیز پس از تایید تخلف در بررسیهای کارشناسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی و صدور رای نهایی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارجاع داده شده است.
وی یادآور شد: بازرسی از ۶۵۵ واحد صنفی در بخشهای توزیعی، خدماتی و تولیدی نیز در آستانه شب چله صورت گرفت که در نتیجه آن ۱۷۸ پرونده تخلف با ارزش ۳۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال و ۱۲ پرونده قاچاق کالا و ارز به ارزش ۲۰۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال تشکیل شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تاکید بر نظات مستمر بر بازار و برخورد با هرگونه تخلف احتمالی، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را با سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ این ادارهکل درمیان بگذارند.