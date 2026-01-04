پخش زنده
مراسم فرهنگی «محفل انس و معرفت» با حضور نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از عمره گزاران، در هتل اندلس الماسی شهر مدینه منوره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، مراسم فرهنگی محفل انس و معرفت در مدینه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و آقای علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از عمره گزاران در هتل اندلس الماسی شهر مدینه منوره برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام محمد هادی هدایت با اشاره به فضائل اخلاقی، معرفتی و شیوه حکومتداری حضرت علی (ع)، ویژگیهای شخصیتی و سیره عملی آن امام همام را تبیین و بر الگوگیری از آموزههای علوی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
این محفل با استقبال عمره گزاران و در فضایی معنوی برگزار شد.
گفتنی است محافل انس و معرفت در هتلهای محل اسکان عمره گزاران در مدینه منوره، روزانه دو بار برگزار میشود.