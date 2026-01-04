معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان فرد شیادی که به بهانه پیش فروش آپارتمان از ۵۰ شهروند حدود ۵۵۰ میلیارد تومان را کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ کارآگاه حجت متقی اظهار داشت: در پی وصول گزارشی و همچنین دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان یکی از استان‌های جنوبی کشور مشخص شد، فردی با هویت معلوم و با استفاده از شیوه‌ها و شگرد‌های متقلبانه تحت عنوان پیش فروش واحد‌های مسکونی اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده است.

وی افزود: طبق بررسی‌ها متهم با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و ارائه وعده‌های غیر واقعی مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده و پس از آن متواری شده بود که بررسی‌ها حاکی از قصد وی برای خروج غیر قانونی از کشور بود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به حساسیت موضوع گفت: بلافاصله پرونده به صورت ویژه در دستور کاری کارآگاهان قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی دستور ممنوع الخروجی متهم صادر شد که کارآگاهان با انجام اقدمات اطلاعاتی و فنی مسیر تردد متهم را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه در نهایت با هماهنگی قضایی و همکاری کارآگاهان متهم در حین تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، ادامه داد: فرد کلاهبردار در بازجویی‌های انجام شده اعتراف کرد با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به کارگیری ترفند پیش فروش واحد‌های مسکونی، از حدود ۵۰ نفر از شهوندان مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تکمیل پرونده با قرار قانونی مناسب جهت به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد، تصریح کرد: در این گونه پرونده‌ها پلیس آگاهی با بهره گیری از توان اطلاعات، شناسایی شبکه‌های مرتبط و انسداد حساب‌های بانکی با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی شهروندان خدشه دار شود.

وی از شهروندان خواست پیش از هر گونه اقدام در معاملات پیش فروش مسکن نسبت به صحت اسناد، مجوز‌های قانونی، هویت فروشنده و استعلام از مراجع ذی ربط اطمینان حاصل کرده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی خودداری کنند.

کارآگاه متقی در پایان تاکید کرد: پلیس آگاهی با تمام توان در مسیر صیانت از سرمایه‌های مردم گام بردارشته و برخورد با کلاهبرداران را بدون اغماض ادامه خواهد داد.