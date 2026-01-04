پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم اردوی تیم ووشو جوانان اعزامی به رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ چین از امروز آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از ارزیابی اعضای کادرفنی تیمهای ووشو از نفرات حاضر در نخستین مرحله اردو، دومین دوره اردوی آمادهسازی تیمهای ووشو جوانان و گروههای سنی از امروز ۱۴ دی به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران آغاز شد و تا ۲۵ دی ادامه دارد.
در این اردو که دومین مرحله از اردوهای ششگانه تا دوم فروردین ۱۴۰۵ محسوب میشود، ۴۰ ووشوکار دختر و پسر در تالو و ساندا زیرنظر اعضای کادرفنی در حال تمرین هستند. برترین نفرات این اردو به اردوهای بعدی راه خواهند یافت تا در نهایت پس از ۶ مرحله اردوی پیدرپی، نفرات منتخب به رقابتهای جوانان قهرمانی جهان در چین اعزام شوند.