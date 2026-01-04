رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد: امروز جنگ اصلی، جنگ نرم و جنگ روایت‌هاست و دشمن با شایعه، دروغ و اغتشاش‌آفرینی به دنبال ایجاد تردید در ذهن و ترس در دل مردم است.

جنگ نرم، میدان اصلی دشمن است؛ وحدت ملی، پاسخ قاطع به یاوه‌گویی‌های ترامپ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره توانمندی‌های علمی، پزشکی و نظامی کشور گفت: دشمنان جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند که برای ضربه زدن به ایران باید از مسیر جنگ نرم و اختلافات داخلی وارد شوند.

دکتر دهقانی با بیان اینکه در جنگ نرم دو هدف اصلی دنبال می‌شود، افزود: نخست، هدف قرار دادن ذهن مردم از طریق ایجاد شبهه و تشویش و دوم، تضعیف روحیه و انگیزه‌ها با ایجاد ترس و ناامیدی است؛ اما واقعیت این است که کشور در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و نمونه روشن آن، پرتاب موفق ماهواره‌ها به دست جوانان ایرانی است.

وی با تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش» بیان کرد: اعتراض، حق مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند، اما اغتشاش پروژه‌ای طراحی‌شده از سوی دشمن است که در فضای غبارآلود، مطالبات به‌حق مردم را به انحراف می‌کشاند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد نقش دولت را در مدیریت بحران‌ها مهم دانست و گفت: دولت باید با ورود به‌موقع، شنیدن مطالبات اصناف و اتخاذ تصمیمات قاطع، از تبدیل مشکلات به بحران جلوگیری کند. در کنار آن، نخبگان، رسانه‌ها و صاحبان تریبون وظیفه دارند با تبیین صحیح، نقشه‌های دشمن در جنگ نرم را برای مردم روشن کنند.

دهقانی در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا نیز اظهار داشت: سخنان ترامپ چیزی جز جنگ روانی نیست و بیشتر از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر سردرگمی و ضعف است. اگر توان واقعی وجود داشت، ابتدا مشکلات داخلی آمریکا سامان می‌یافت.

وی در پایان با تأکید بر وحدت و همدلی ملت ایران گفت: همان‌گونه که در مقاطع حساس گذشته، مردم با تبعیت از رهبری از این پیچ‌های تاریخی عبور کردند، این‌بار نیز با بصیرت، انسجام و حرکت در مسیر ولایت، توطئه‌های جدید دشمن ناکام خواهد ماند.