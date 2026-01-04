پخش زنده
امروز: -
ارزش صادرات از گمرکات آذربایجانغربی ۱۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ ناظر گمرکات آذربایجانغربی گفت: میزان صادرات از گمرکات این استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار رسیده است.
خالد جنگجو افزود: صادرات انجامشده از گمرکات آذربایجانغربی شامل کالاهای تولیدی استان و همچنین محصولات سایر نقاط کشور است که از طریق این مبادی صادر میشود.
جنگجو، با بیان اینکه در مجموع پنج میلیون و ۲۹۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار از گمرکات آذربایجانغربی صادر شده است، اظهارکرد: از این میزان، دو میلیون و ۴۸ هزار تن مربوط به صادرات سایر استانها از طریق گمرکات آذربایجانغربی بوده که در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی دو درصد افزایش و از نظر ارزش یک درصد کاهش نشان میدهد.
وی، با اشاره به صادرات خود استان هم گفت: امسال بیش از سه میلیون و ۲۴۲ هزارتن کالای تولیدی آذربایجانغربی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار صادر شده است؛ در حالیکه سال گذشته این میزان دو میلیون و ۳۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار بود.
ناظرگمرکات آذربایجانغربی اضافه کرد: امسال همچنین ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۶۱ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۳ درصد و از نظر ارزش شش درصد کاهش داشته است.