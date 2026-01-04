پخش زنده
امروز: -
در سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی روایت فرماندهای که خود در دل میدان ایستادگی میکرد و سربازانی هم، چون شهید محمد سعید ایزدی که شجاعانه شانهبهشانهاش جنگیدند، بار دیگر نشان داد اقتدار و مکتب انقلاب اسلامی در قلبهای مردم زنده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، شهید حاج قاسم سلیمانی فرماندهای که حضورش در میدان نبرد همواره آرامشبخش دلها بود نه تنها در قامت یک فرمانده بلکه بهعنوان همراه و پشتیبان سربازانش شناخته میشود. مردانی که بیهراس، شجاع و وفادار مسیر مقاومت را ادامه میدهند و امنیت کشور را از دل خطر بیرون کشیدهاند.
در کنار حاج قاسم رزمندگانی، چون شهید حاج رمضان، سربازانی بیادعا و وفادار از روزهای دفاع مقدس تا سنگرهای خاموش مقاومت، شانهبهشانه فرمانده سربازی کردند.
حضور این سربازان نشان داد که مرام حاج قاسم در دلها نفوذ کرده و شجاعت، ایمان و ایستادگی نسلها را به هم پیوند میدهد.
از دفاع مقدس تا دفاع دوازدهروزه این مسیر نه پایان بلکه نقطهی وصل راهی است که از بندگی آغاز و به جاودانگی رسید.