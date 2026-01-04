در سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی روایت فرمانده‌ای که خود در دل میدان ایستادگی می‌کرد و سربازانی هم، چون شهید محمد سعید ایزدی که شجاعانه شانه‌به‌شانه‌اش جنگیدند، بار دیگر نشان داد اقتدار و مکتب انقلاب اسلامی در قلب‌های مردم زنده است.

فرمانده و سرباز، روایتی از ایمان و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده‌ای که حضورش در میدان نبرد همواره آرامش‌بخش دل‌ها بود نه تنها در قامت یک فرمانده بلکه به‌عنوان همراه و پشتیبان سربازانش شناخته می‌شود. مردانی که بی‌هراس، شجاع و وفادار مسیر مقاومت را ادامه می‌دهند و امنیت کشور را از دل خطر بیرون کشیده‌اند.

در کنار حاج قاسم رزمندگانی، چون شهید حاج رمضان، سربازانی بی‌ادعا و وفادار از روز‌های دفاع مقدس تا سنگر‌های خاموش مقاومت، شانه‌به‌شانه فرمانده سربازی کردند.

حضور این سربازان نشان داد که مرام حاج قاسم در دل‌ها نفوذ کرده و شجاعت، ایمان و ایستادگی نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

از دفاع مقدس تا دفاع دوازده‌روزه این مسیر نه پایان بلکه نقطه‌ی وصل راهی است که از بندگی آغاز و به جاودانگی رسید.