سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به مشاهده آفت شته روسي و شته معمولي گندم در مزارع برخي شهرستان ها بخصوص شهرستان گرمي، به گندمكاران استان توصيه هایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سازمان جهاد کشاورزی استان در اطلاعیه ای اعلام کرد:

قابل توجه زارعين غله كاراستان

براساس بازدید‌های میدانی بعمل آمده از مزارع گندم استان و مشاهده آفت شته روسی و شته معمولی گندم در مزارع برخی شهرستان‌ها بخصوص شهرستان گرمی، به اطلاع گندمکاران محترم می‌رساند ضمن مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی و مدیریت شهرستان تابعه و مشاوره با کارشناسان مربوطه، در صورت توصیه کارشناسان نسبت به تهیه یکی از سموم شته کش توصیه شده بشرح زیر و سمپاشی مزارع خود درشرایط جوی پایدار و آرام و دمای هوای بالاتر از ۱۰ درجه اقدام نمائید.

۱- دیمتوآت (EC۴۰%) ۱.۵ لیترهکتار

۲- اس فنوالریت (EC۲.۵%)، پرسانا ۰.۵ لیتر در هکتار

۳- اکسی دیمتون متیل (EC۲۵%) ۰.۵-۱ لیتر در هکتار

۴- پیریمیکارب (WP۵۰%) ۰.۵-۱ کیلو در هکتار

۵- مالاتیون (EC۵۷%) ۲.۵ لیتر در هکتار