رایزنی فرهنگی کشورمان در آستانه قزاقستان، همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی ایران‌شناسی در ایران، یک مسابقه مجازی ایران‌شناسی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستانه قزاقستان با هدف ترویج فرهنگ و تمدن ایران و آشنایی عمیق‌تر جامعه قزاقستان با تاریخ و میراث غنی هنری ایران، یک دوره مسابقه مجازی ایران‌شناسی برگزار کرد.

این رویداد به صورت هماهنگ با برگزاری همایش بین‌المللی ایران‌شناسی در ایران برنامه‌ریزی شد و فرصت مناسبی را برای دانشجویان و علاقه‌مندان به ایران‌شناسی در قزاقستان فراهم آورد تا دانش و مهارت‌های خود را در زمینه‌های مختلف مربوط به تاریخ، فرهنگ و زبان ایران به نمایش بگذارند.

سؤالات این مسابقه که شامل ۴۸ پرسش چندگزینه‌ای بود، در قالب دسته‌بندی‌های موضوعی مختلف طراحی شد و اطلاعات ایران‌شناسی شرکت‌کنندگان را پیرامون موضوعاتی نظیر تاریخ، تمدن، جغرافیا، هنر و فرهنگ ایران مورد محک و سنجش قرار داد. از جمله محور‌های اصلی آزمون می‌توان به صنایع دستی، هنر آیینه‌کاری و کاشی‌کاری، نقاشی و مینیاتور، موسیقی سنتی، اماکن تاریخی، تنوع غذایی و قومیت‌های مختلف ایران اشاره کرد.

نکته قابل توجه در برگزاری این رویداد، نبود محدودیت برای گروه‌های سنی شرکت‌کنندگان بود. تمامی دانشجویان و علاقه‌مندان به ایران و فرهنگ ایرانی در هر رده سنی و از سراسر جمهوری قزاقستان توانستند در این مسابقه شرکت کنند. پرسش‌ها به صورت آنلاین در اختیار قرار گرفت و شرکت‌کنندگان فرصت یک ماهه برای پاسخ‌دهی داشتند. پس از پایان مهلت، برندگان نهایی به قید قرعه از میان شرکت‌کنندگانی که بیشترین پاسخ صحیح را داده بودند، انتخاب و معرفی شدند.

هدف از برگزاری این مسابقه صرفاً سنجش دانش نبود، بلکه ترغیب مخاطبان به مطالعه در خصوص فرهنگ، هنر و تمدن ایران‌زمین، آگاهی‌افزایی درباره عمق غنای زبان، فرهنگ و تمدن ایرانیان در عرصه‌های متعدد و نیز ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری طبیعی و تاریخی در ایران بود.

اهمیت این مسابقه در گسترش شناخت فرهنگ ایران و کمک به تحکیم روابط بین‌المللی و گسترش تفاهم فرهنگی است. برگزاری چنین مسابقاتی زمینه‌ای برای بررسی و تحلیل ابعاد مختلف ایران‌شناسی فراهم می‌آورد و می‌تواند به تقویت گفت‌وگوی علمی-فرهنگی میان ایران و قزاقستان منجر شود.

حضور گسترده شرکت‌کنندگان از مناطق مختلف کشور، از شهر‌های بزرگ گرفته تا نواحی دورافتاده، نشان‌دهنده علاقه روزافزون به شناخت تمدن ایرانی است. ترکیب شرکت‌کنندگان نیز بسیار متنوع بود و شامل ایران‌شناسان با تجربه، دانشجویان رشته ایران‌شناسی و همچنین افرادی بود که در سطح شخصی به فرهنگ، ادبیات، تاریخ و زبان فارسی علاقه دارند. این تنوع در مشارکت نشان‌دهنده بازتاب مثبت و گسترده چنین ابتکاراتی در میان اقشار مختلف جامعه قزاقستان است.

این‌گونه برنامه‌ها می‌توانند به عنوان پشتوانه‌ای مستحکم برای توسعه همکاری‌های چندسطحی میان دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، دانشگاهی و اجتماعی در آینده ایفای نقش کنند.