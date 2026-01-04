شهردار گلستان از نزدیک شدن پروژه هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید چمران به مراحل پایانی خبر داد و اعلام کرد: با تکمیل این طرح عمرانی، یکی از نقاط مستعد آبگرفتگی شهر به‌صورت اصولی ساماندهی شده و مشکل دیرینه شهروندان در این محدوده برطرف خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد میرزمانی با بیان اینکه این پروژه با هدف پیشگیری از آبگرفتگی معابر و با نگاهی بلندمدت طراحی شده است گفت: مدیریت اصولی آب‌های سطحی یکی از اولویت‌های مهم حوزه فنی و عمرانی شهرداری است و پروژه خیابان شهید چمران نیز در همین چارچوب در حال تکمیل است.

وی با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری در سال‌های اخیر افزود: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ هزار متر طول لوله‌گذاری در معابر اصلی شهر اجرا شده که نقش مهمی در کنترل روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی ایفا کرده است.

شهردار گلستان در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه، ضمن بهبود تردد شهری و افزایش ایمنی معابر، گام مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.