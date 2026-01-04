مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، شناسنامه دار کردن گوهرسنگ‌ها را گامی در راستای صادرات این کالا برشمرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما داده‌های معتبر بین‌المللی، ارزش بازار جهانی گوهرسنگ را ۲۸۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد. بازاری که تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۴۳ میلیارد دلار خواهد رسید. این درحالی است که سهم کشورمان با وجود پتانسیل‌های بی‌نظیر زمین‌شناسی چندان چشم گیر نیست و بیشتر از محل خام‌فروشی است.

اینطور که کارشناسان و فعالان این بازار می‌گویند نباید از اقتصاد پویای این کالا غافل شویم. موضوعی که اعتباربخشی بین‌المللی اولین گام آن محسوب می‌شود و شناسنامه دار کردن گوهر سنگ‌ها کلیدی‌ترین گامی است که کشور برای مقابله با خام‌فروشی و قاچاق این کالا در ایجاد یک زبان مشترک بین المللی می‌تواند بردارد.

کدی که مانند یک شماره گذرنامه دیجیتال عمل کرده و به خریدار در هر نقطه از جهان اجازه می‌دهد تا با اسکن آن، به تمام اطلاعات اصالت‌سنجی شده سنگ، از منشأ معدنی تا مشخصات دقیق فیزیکی و شیمیایی آن، دسترسی پیدا کند. نقطه عملیاتی که ارزش افزوده را به داخل کشور بازگردانده و اعتبار گوهر ایرانی را در بازار‌های بین‌المللی تضمین می‌کند آن هم در شرایطی که کشور از گوهر‌هایی همچون فیروزه نیشابور با شهرت تاریخی تا گارنت دمانتوئید کرمان با درخششی بی‌رقیب و عقیق‌های متنوع ایران مرکزی در کلاس جهانی گوهر سنگ‌ها قرار می‌گیرد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در همین خصوص به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفته است که شناسنامه دار کردن گوهرسنگ‌ها گامی در راستای صادرات این کالا است و آن را یکی از الزامات صادرات کالا و به ویژه در حال حاضر، موضوع پیوستن ایران به تجارت جهانی و از جمله حوزه اوراسیا، داشتن کد‌های صادراتی اعلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این حوزه، کالا‌های بدون داشتن کد‌های جی اس وان، اجازه ورود به این سرزمین را ندارند، افزود: کشورمان یکی از نمایندگی‌های سازمان جهانی جی اس وان (GS۱) را عهده دار است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تصریح کرد: با اختصاص کد موقعیت مکانی (GLN) برای گوهر سنگ‌ها مکان اکتشاف، استخراج، بهره برداری و محصولات نشانه گذاری می‌شود.

مظهری افزود: این گواهی به ۱۷ زبان دنیا قابل دسترس و رهگیری است و در حال حاضر برای سه گروه گوهرسنگی صادر شده است.

مدیرعامل مرکز ملّی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با بیان اینکه در حال حاضر سه گروه گوهرسنگ شناسنامه درا شدند، ادامه داد: گروه‌های دمانتوید، فیروزه و عقیق از جمله این گوهرنگ‌ها هستند.

وی افزود: اگر شخصی در یک کشوری مثل فرانسه این بارکد یکتا را که برای هر گوهر سنگ جداگانه صادر می‌شود را در سایت مربوطه جست‌و‌جو کند با تمام جزییات مشخصات آن را خواهد دید.

مظهری گفت: اقدام مذکور، همچون ویترینی در مجامع جهانی برای صادرات محصولات و خدمات ایرانی در این حوزه بسیار‌های تک و باارزش است.

دستیابی به سهم ۰.۵ درصدی از بازار جهانی تا پایان برنامه هفتم و رسیدن به سهم ۱ درصدی تا افق ۱۴۱۰ که به معنای جهش از صادرات چند ده میلیونی فعلی به یک جایگاه چند میلیارد دلاری، هدف‌گذاری صادراتی صورت گرفته در سهم خواهی بازار جهانی این کالابرای کشورمان است.

گزارش: غزاله عربگل