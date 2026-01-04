پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان گفت: باتوجه به تصمیم دولت برای واردات کالاهای اساسی مثل نهادههای دامی و مواردی از این دست، ما در استان گیلان این آمادگی را داریم که از ظرفیت بنادر این استان برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج کل کشور استفاده کنیم.
سید الله یار مصباحی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه در سه ماهه دوم امسال با کاهش صادرات در کل کشور به میزان منفی ۳ درصد مواجه بودیم گفت: این در حالیست که استان گیلان با استفاده از ظرفیت صادراتی خود از بندر آستارا و بنادرکاسپین و انزلی توانسته در این مدت زمانی ۳۳ درصد رشد صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله روسیه، قزاقستان و آذربایجان داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر روزانه ۳۵۰ کامیون از مرز آستارا به سمت روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر از مرز عبور میکند که بیشتر این کالاها میوه و تره بار، سرامیک و سنگهای تزیینی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان گفت: ظرفیت صادراتی بنادر ما ۱۵ میلیون تن است که هم اکنون فقط از سه میلیون تن آن استفاده میشود و این یعنی ما میتوانیم پنج برابر میزان صادرات از این بنادر را افزایش دهیم.
لازم به ذکر است چندی پیش، امکان واردات کالاهای اساسی به جز گندم به صورت بدون انتقال ارز از گمرکات استانهای مرزی فراهم شده است. مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به گمرکات استانهای مرزی اعلام کرده بود: بر اساس تصویبنامه یکم آذر امسال هیأت وزیران، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استانهای مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده است.