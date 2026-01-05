آیین معنوی اعتکاف با حضور هزار و ۲۵۰ جوان و نوجوان در ۱۲ مسجد شهرستان چرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول برگزاری اعتکاف در چرام گفت: هزار و ۲۵۰ نفر از جوانان و نوجوانان در ۱۲ مسجد شهرستان در ایام سه روزه اعتکاف با خدای خود به راز ونیاز میپردازند. حجت الاسلام افشار از افزایش حدود ۳۰ درصدی استقبال مردم از آیین معنوی اعتکاف در سال جاری خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از معتکفان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهد و همزمان تعداد مساجد میزبان این آیین نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وی ادامه داد: محتوای قرآنی متناسب با سنین مختلف، همراه با تنوع و جذابیتهای گوناگون و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی، باعث شد فضای اعتکاف امسال قرآنیتر و معنویتر از سالهای گذشته باشد.
