فرمانده انتظامی فردوس از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ مریمی گفت: ماموران یگان امداد شهرستان فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۲ یکدستگاه اتوبوس مشکوک که برای بررسی بیشر خودروها را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، انواع کالای قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس افزود: ماموران در این رابطه ۴ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.