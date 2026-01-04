به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های بین المللی جام یاشاردوغو ترکیه اعلام شد

امیر پرسته، علی مومنی، اهورا خاطری و علی رضایی چهار کشتی گیر مازندرانی هستند که در این رقابت‌ها برای کشورمان به روی تشک می‌روند.

رقابت‌های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روز‌های ۲۰ و ۲۱ دی ماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود.

ترکیب تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: علی مومنی و اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی (مازندران) - علی کرمپور

۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان

۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی

۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی