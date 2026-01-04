پخش زنده
چهار کشتی گیر مازندرانی در رقابتهای بین المللی جام یاشاردوغو ترکیه به روی تشک میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای بین المللی جام یاشاردوغو ترکیه اعلام شد
امیر پرسته، علی مومنی، اهورا خاطری و علی رضایی چهار کشتی گیر مازندرانی هستند که در این رقابتها برای کشورمان به روی تشک میروند.
رقابتهای کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار میشود.
ترکیب تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: علی مومنی و اهورا خاطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی
۷۴ کیلوگرم: علی رضایی (مازندران) - علی کرمپور
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان
۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی
۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد
مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی