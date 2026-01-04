یکی از مراجع تقلید در قم گفت: ائمه جمعه واسطه مردم و نظام هستند و باید صدای مردم باشند و مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری ضمن اظهار خشنودی از دیدار وی از خدمات ارزشمند رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر کردند.

وی با اشاره به حوادث اخیر فرمودند: ائمه جمعه واسطه مردم و نظام هستند و باید صدای مردم باشند و مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند.

این مرجع جهان تشیع با بیان این که موضوع قطع کردن خطبه خطیب جمعه راه مناسبی نیست و گاهی هم به اصل نماز جمعه اشکال وارد می‌شود.

آیت الله نوری همدانی افزود: مطالبه‌گری خوب است و باید انجام شود و حرف حق را باید از مسیر درست بیان کرد که موجب سوءاستفاده دشمن نشود و دیدیم رهبری در ملاقات روز گذشته چگونه محکم از حق مردم دفاع کردند.