فرماندار آستارا گفت: تمامی راههای اصلی و روستایی بخش مرکزی آستارا که در پی بارش برف مسدود شده بودند، با تلاش راهداران، دهیاران و مشارکت مردم محلی برفروبی، ایمن سازی و بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، علی درمانی با بیان اینکه محور حیران به اردبیل و برخی از راههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مرزی بندر آستارا به دلیل بارش برف مسدود شده بود گفت: این راه ها، با تلاش عوامل اجرایی، اعضاء شورای روستاها و همکاری مردم، بازگشایی شد.
وی افزود: پس از بارش برف در منطقه و مسدود شدن معابر اصلی و روستایی بخش مرکزی آستارا در مناطق کوهستانی، عملیات گستردهای با مشارکت اداره راهداری و حمل و نقل جادهای، دهیاریها و اهالی روستاهای بخش مرکزی شهرستان آستارا برای بازگشایی راهها آغاز شد.
وی افزود: با توجه به یخبندان و لغزندگی، جاده اصلی روستاهای کوهستانی مشند و چملر نیز نمکپاشی شد تا ایمنی تردد خودروها و عابران تأمین شود.