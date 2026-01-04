به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن تیموری گفت: در عملیات یخ‌آب زمستانه، باغات به صورت غرقاب آبیاری شده و با یخ زدن آب سطح زمین در اثر سرما، آفات و بیماری‌ها، بذور علف‌های هرز و همه عوامل بیماری‌زا از بین می‌رود.

او افزود: از مهم‌ترین مزایای یخ‌آب زمستان کاهش جمعیت آفات نظیر زنجره مو، کرم سفید ریشه و آبدزدک در اثر یخ‌زدگی و کاهش اکسیژن خاک، کاهش هزینه‌های مصرف سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات، تولید محصولات سالم در بخش کشاورزی، حفظ و ذخیره‌سازی رطوبت در فصل سرما و مصرف آن در فصول گرم سال، است.

علیرضا زنگنه، مدیر جهاد کشاورزی ملایر هم گفت: عملیات یخ آب زمستانه از ۲۵ آذر ماه آغاز شده است و تا ۲۵ دی ماه ادامه دارد.

او افزود: شهرستان ملایر شهر جهانی انگور دارای ۱۳ هزار هکتار باغ انگور است که سالانه ۳۰۵ هزار تن انگور برداشت می‌شود.

شهرستان ملایر ۶۲۲ قنات ثبت شده دارد که از آب آن می توان برای یخ آب زمستانه استفاده کرد.