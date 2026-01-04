رقابتهای پاراتیراندازی منطقه ۲ جنوب کشور به میزبانی شیراز
مرحله مقدماتی رقابتهای پاراتیراندازی منطقه ۲ جنوب کشور به میزبانی شیراز با صدرنشینی استان فارس به پایان رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رقابتهای پاراتیراندازی منطقه ۲ کشور در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) شیراز با حضور ۳۵ ورزشکار از استانهای فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان برگزارشد. این رقابتها در هفت ماده انجام شد.
در رشته تپانچه آقایان، علی گلویی از سیستان و بلوچستان مقام نخست را کسب کرد، رضا هوشمند و محسن خسروی از فارس به ترتیب دوم و سوم شدند.
در بخش تپانچه بانوان نیز خدیجه رستمی از خوزستان عنوان نخست را به دست آورد، محدثه بوستانی از فارس دوم شد و زیور فدایی از چهارمحال و بختیاری مقام سوم را کسب کرد. در رقابتهای تفنگ، نمایندگان فارس بیشترین عناوین را به دست آوردند؛ در کلاس آر۱، ابراهیم شجاع از فارس اول شد. در کلاس آر۳، خسرو عواطفینژاد از فارس مقام نخست و خلیل زارعی از همین استان مقام دوم را کسب کردند.
در کلاس آر۴، مبینا مسلمی از فارس اول و هوشنگ قنبری از فارس دوم شدند.
همچنین در کلاس آر۵ نیز مبینا مسلمی بار دیگر از فارس قهرمان شد و عطاالله زارعی از همین استان در جایگاه دوم ایستاد.