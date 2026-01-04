به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، سازمان‌های تاثیرگذار مردم نهاد حامی فلسطین در مالزی در جلسه‌ای مشترک، سال ۲۰۲۶ را سالی برای تشکیل ائتلاف جهانی قوی و اقدام بین‌المللی به‌منظور آزادی فلسطین اعلام کردند.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است که سال آتی، سال اقدام جهانی قاطع، متحد و اصولی برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی، برچیدن آپارتاید و بازگرداندن حقوق غیرقابل انتقال مردم فلسطین است.

این بیانیه تأکید کرده است که اکنون زمان بیانیه‌ها یا همبستگی نمادین نیست و نیازمند اقدام هماهنگ بین‌المللی در حوزه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، مدنی و اخلاقی هستیم.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت اقدامات حقوقی برای افزایش فشار و پاسخگویی رژیم صهیونیستی تأکید کردند و خواستار طرح شکایت علیه مرتکبان جنایات جنگی، مستندسازی شواهد برای دادگاه‌های آتی و حمایت از افشاگران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر شدند.

در پایان، این گروه‌ها بر حمایت بشردوستانه با رعایت کرامت مردم فلسطین تأکید کردند و خواستار تضمین دسترسی بشردوستانه بدون شرایط سیاسی و حفاظت از کارکنان امدادی و پرسنل پزشکی شدند.